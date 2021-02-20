ABD'de eğitimdeki askeri jetin düşmesi sonucu 2 pilot öldü
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ABD'de eğitimdeki askeri jetin düşmesi sonucu 2 pilot öldü

20.02.2021 10:25 | Son Güncelleme: 20.02.2021 10:29
ABD'de eğitimdeki askeri jetin düşmesi sonucu 2 pilot öldü

ABD'nin güneydoğusundaki Alabama eyaletinde askeri jetin düşmesi sonucu iki pilot hayatını kaybetti.

ABD'nin güneydoğusundaki Alabama eyaletinde askeri jetin düşmesi sonucu iki pilot hayatını kaybetti.

Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Mississippi'deki Columbus Hava Kuvvetleri Üssü'ne ait T38 jet eğitim uçağının yerel saatle 17.30'da Montgomery Bölge Havaalanı yakınlarına düştüğü kaydedildi.

Açıklamada, eğitim uçuşundaki iki pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.

Pilotların isimlerine yer verilmeyen açıklamada, kazayla ilgili soruşturma açıldığı aktarıldı.

Montgomery Bölge Havaalanı yöneticisi Marshall Taggart da dün akşam askeri bir jetin havaalanı yakınlarındaki ağaçlık alana düştüğünü açıkladı.

Yerel basına yansıyan görüntülerde, olay yerine birçok itfaiye ve polis aracının gittiği görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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