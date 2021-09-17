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ABD'de düzenlenen panelde, 3'üncü doz aşının yaşlılara uygulanması tavsiyesi

AA / Mücahit Oktay - Haberler | Sağlık
ABD'de düzenlenen panelde, 3'üncü doz aşının yaşlılara uygulanması tavsiyesi

NEW ABD'de federal düzeyde yapılan panelde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Pfizer-BioNTech aşısının 3'üncü dozunun sadece yaşlılara uygulanması görüşü benimsendi.

NEW ABD'de federal düzeyde yapılan panelde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Pfizer-BioNTech aşısının 3'üncü dozunun sadece yaşlılara uygulanması görüşü benimsendi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi ( Fda ) bünyesinde gerçekleştirilen panelde, Pfizer-BioNTech 3'üncü doz aşısının yaşlılar için uygun olduğu yönünde tavsiye kararı çıktı.

Panelde, aşının 16 yaş üstü herkese uygulanması konusunda yapılan oylamada 18 kişiden 16'sı "hayır" oyu kullandı.

Paneldeki oylamanın bir bağlayıcılığı olmasa da çıkan sonucun ABD Başkanı Joe Biden'ın 20 Eylül itibariyle başlatmayı düşündüğü takviye dozların uygulama planının hayata geçirilmesini zorlaştırması bekleniyor.

Biden geçen ay alışılmadık bir şekilde, yetkili kurumların incelemesini beklemeden 20 Eylül'de Kovid-19'a karşı 3'üncü doz aşı uygulamasının başlayacağını duyurmuştu.

AA / Mücahit Oktay - Son Dakika Haberleri
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