ABD'de düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda sıralama atışları yapıldı

EVREN (AA) - ABD'de düzenlenen Açık Hava Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda sıralama atışları gerçekleştirildi.

Yankton kentinin ev sahipliği yaptığı organizasyonda, erkekler makaralı yay kategorisinde mücadele eden Evren Çağıran, sıralama atışlarında 705 puanla ilk sırada yer aldı.

Evren Çağıran, Furkan Oruç ve Yakup Yıldız'dan oluşan Makaralı Yay Erkek Milli Takımı (2081 puan) ile Yeşim Bostan ve Evren Çağıran'ın yer aldığı Makaralı Yay Karışık Milli Takımı (1383 puan) da sıralama atışlarını ilk sırada tamamladı.

26 Eylül Pazar günü sona erecek şampiyonada Türkiye'yi; Mete Gazoz, Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun, Asya Karataylı, Samet Ak, Musa Arzuman, Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı, Ayşe Bera Süzer, Evren Çağıran, Furkan Oruç ve Yakup Yıldız temsil ediyor.