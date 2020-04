ABD'de düzenlenen cenaze töreninde sosyal mesafe hiçe sayıldı ABD'de düzenlenen cenaze töreninde sosyal mesafe hiçe sayıldıABD, (DHA) ? ABD'nin New York şehrinde koronavirüsten (Covid-19) hayatını kaybeden Ortodoks Yahudi topluluğunun ileri gelenlerinden Yahudi din adamı Chaim Mertz'i anmak için dün bir araya geldi.

ABD, (DHA) ? ABD'nin New York şehrinde koronavirüsten (Covid-19) hayatını kaybeden Ortodoks Yahudi topluluğunun ileri gelenlerinden Yahudi din adamı Chaim Mertz'i anmak için dün bir araya geldi. İzdahama neden olan ve sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı cenaze törenine New York Belediye Başkanı New York şehri Belediye Başkanı Bill de Blasio" Bu kabul edilemez. Salgının ortasında böyle cenaze töreni kabul edilemez" diyerek tepki gösterdi.

ABD'nin New York şehrindeki Brooklyn bölgesinde yer alan Williamsburg kentinde koronavirüsten (Covid-19) hayatını kaybeden Ortodoks Yahudi topluluğunun ileri gelenlerinden Yahudi din adamı Chaim Mertz'i anmak için dün bir araya geldi.

CENAZE TÖRENİNDE İZDİHAM

7'den 70'e her yaşta kişinin katıldığı cenaze töreninde sosyal mesafe kuralının uyulmaması, bir çok kişi tarafından tepkiye neden oldu. Cenazeye katılan bazı kişilerin maskesiz olması dikkat çekti.

"ACINIZI ANLIYORUM AMA, SIFIR TOLERANS"

New York şehri Belediye Başkanı Bill de Blasio sosyal medya hesabından durumun kabul edilemez olduğunu belirterek tepki gösterdi. Cenaze törenine tepki gösteren de Blasio şu açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: 'Williamsburg'de bu gece kesinlikle kabul edilemez bir şey oldu: Salgının ortasında büyük bir cenaze toplantısı. Duyduğumda, kalabalığın dağılmasını sağlamak için oraya kendim gittim. Gördüğüm şey, koronavirüs ile savaştığımız sürece hoş görülmeyecek.Bu son iki ayda çok fazla kaybımız oldu, yas tutmaya içgüdüsünü anlıyorum. Ancak büyük toplantılar sadece daha fazla ölüme ve daha fazla ailenin yas tutmasına yol açacaktır. Buna izin vermeyeceğiz. NYPD'ye tüm şehir için tek bir standarda sahip olması talimatını verdim: sıfır tolerans" dedi.

Kaynak: DHA