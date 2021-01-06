ABD'de düzenlenecek 63. Grammy Ödülleri programının Kovid-19 nedeniyle ertelendiği bildirildi
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ABD'de düzenlenecek 63. Grammy Ödülleri programının Kovid-19 nedeniyle ertelendiği bildirildi

06.01.2021 01:03 | Son Güncelleme: 06.01.2021 01:06
ABD'de düzenlenecek 63. Grammy Ödülleri programının Kovid-19 nedeniyle ertelendiği bildirildi

NEW ABD'de, müzik dünyasının "Oscar"ı olarak bilinen 63. Grammy Ödülleri'nin açıklanacağı programın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen hızlı artış nedeniyle ertelendiği bildirildi.

NEW ABD'de, müzik dünyasının "Oscar"ı olarak bilinen 63. Grammy Ödülleri'nin açıklanacağı programın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen hızlı artış nedeniyle ertelendiği bildirildi.

Rolling Stone isimli müzik sitesi tarafından duyurulan haberde, California eyaletinin Los Angeles kentinde 31 Ocak'ta yapılması beklenen ödül töreninin, Kovid-19 salgınındaki vaka artışları nedeniyle ertelendiği, konuyla ilgili resmi açıklamanın yakın zamanda yapılacağı belirtildi.

Kasım ayında adayların açıklandığı bir röportajda, ödül törenini düzenleyen Recording Academy isimli kuruluşun başkanı Harvey Mason, küçük bir izleyici kitlesi için bir etkinlik planlandığını ancak diğer birçok detayın hala üzerinde çalışıldığını söylemişti.

Amerikan medyasındaki çeşitli haberlerde, ödül gecesinin mart ayı içinde yapılması beklenildiği bilgisi yer aldı.

Beyonce Grammy tarihinde en çok aday gösterilen kadın sanatçı

63. Grammy Ödülleri'ne 9 kategoride aday gösterilen ABD'li pop yıldızı Beyonce, Grammy tarihinde en çok aday gösterilen kadın sanatçı oldu.

Beyonce'u, 6 dalda adaylıkla Taylor Swift, Roddy Ricch ve Dua Lipa izledi.

2020 yılında Kovid-19 salgını nedeniyle MTV Video Müzik Ödülleri, Latin Grammy'leri ve Emmy Ödülleri gibi bir çok ödül töreni çevrimiçi olarak veya çok kısıtlı katılımlarla gerçekleşmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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