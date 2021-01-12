ABD'de düşen eğitim uçağının o anları şans eseri görüntülendi

ABD, (DH)- Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York kenti yakınlarındaki Long Island'ta düşen Cessna C421 tipi eğitim uçağının düşüş anlarını şans eseri yakalayan kişinin videosu viral oldu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York kenti yakınlarındaki Long Island'ta Cessna C421 tipi eğitim uçağı bir katı atık tesisine düştü. Kazada 57 yaşındaki uçağın pilotu yaralandı. Old Bethpage kabasında yaşayan Joseph Saladina, hafta sonu meydana gelen Cessna C421 tipi eğitim uçağının düşüş anını evinin bahçesinde cep telefonuyla görüntü çektiği sırada şans eseri yakaladı.

VİDEO SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Görüntüde uçağın yere çakılması ve yere çakılmasıyla birlikte çıkan toz bulutu kameraya yansıdı. Saladino çektiği kazanın görüntüsüne ilişkin olarak,"Uçak biraz daha uzağa düşmüş olsaydı, terk edilmiş binaya çarpacaktı ve büyük olasılıkla ölümcül bir olay olacaktı. Kimsenin yaralanmadığı ve uçağın bir eve çarparak düşmediği için Tanrı'ya şükrediyoruz" ifadelerini kullandı. Uçağın düşüş anını şans eseri yakalayan Joseph Saladina'nın çektiği video sosyal videoda viral oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı