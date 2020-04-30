ABD'de dondurucusu olmayan kamyonetlere yerleştirilen cesetlerin kokusu çevreye yayıldı
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ABD'de dondurucusu olmayan kamyonetlere yerleştirilen cesetlerin kokusu çevreye yayıldı

ABD'nin New York kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yoğunluk yaşayan bir cenaze evi, çok sayıda cesedi dondurucusu olmayan kamyonetlerde muhafaza ettiği gerekçesiyle kapatıldı.

ABD'de dondurucusu olmayan kamyonetlere yerleştirilen cesetlerin kokusu çevreye yayıldı
30.04.2020 12:20 | Son Güncelleme: 30.04.2020 12:20

ABD'nin New York kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yoğunluk yaşayan bir cenaze evi, çok sayıda cesedi dondurucusu olmayan kamyonetlerde muhafaza ettiği gerekçesiyle kapatıldı.

BBC'nin haberine göre, New York'taki Brooklyn bölgesinde Sağlık Bakanlığınca "cenaze evi" olarak belirlenen bir işletme, yaklaşık 50 cesedi, kiraladığı dondurucu özelliği bulunmayan kamyonetlere yerleştirdi.

Kamyonetlerden yükselen ceset kokusunun etrafa yayılması üzerine, mahalle sakinleri durumu New York Polis Departmanına ihbar etti.

Olay yerine giden polis ekipleri, cesetleri güvenli koşullarda muhafaza etmediği gerekçesiyle cenaze evini mühürledi ve soruşturma başlattı.

Bu arada Kovid-19 vakalarında sağlık çalışanlarının tulumlarına benzeyen koruyucu elbiseler giyen bazı kişiler, cesetleri, daha sonra olay yerine gönderilen donduruculu bir kamyona taşıdı.

ABD'de cenaze evlerinin herhangi bir enfeksiyona neden olmaması için cesetleri gömülmeden veya yakılmadan önce güvenli şartlarda muhafaza etmesi gerekiyor.

ABD'de bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle yaşanan can kaybı 60 bini, vaka sayısı bir milyonu aştı. New York'ta ise ölü sayısı 18 bini geçmiş durumda.

Çin'de ortaya çıkan salgın 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 3 milyon 220 bin 268'e ulaşırken, virüs nedeniyle 228 bin 224 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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