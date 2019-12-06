ABD'de donanma üssünde silahlı saldırı düzenlendi
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ABD'de donanma üssünde silahlı saldırı düzenlendi

ABD'de bir donanma üssünde silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

06.12.2019 17:26 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:26
ABD'de donanma üssünde silahlı saldırı düzenlendi

ABD'de bir donanma üssünde silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Escambia Şerifliği Sözcüsü Amber Southard, kolluk kuvvetlerinin, eyaletinde Donanma Hava İstasyonu Pensacola'da silahlı saldırı düzenleyen bir kişiyi öldürdüğünü açıkladı.

ABD basınında, saldırıda yaralanan 10 kişinin çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı yönünde haberler yer aldı.

Donanma Hava İstasyonu Pensacola'nın Facebook sayfasında da üssün girişlerinin kapatıldığı belirtildi.

Üste 16 binden fazla askeri, 7 bin 400 de sivil personelin çalıştığı ifade ediliyor.

Kaynak: AA
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