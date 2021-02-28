ABD'de doktor, ameliyat yaparken online mahkemeye katıldı
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ABD'de doktor, ameliyat yaparken online mahkemeye katıldı

28.02.2021 09:46 | Son Güncelleme: 28.02.2021 09:50
ABD'de doktor, ameliyat yaparken online mahkemeye katıldı

ABD'nin California eyaletinde Operatör Doktor Scott Green, online duruşmaya ameliyat odasından hastayı ameliyat ederken katıldı.

ABD'nin California eyaletinde Operatör Doktor Scott Green, online duruşmaya ameliyat odasından hastayı ameliyat ederken katıldı. Hakim, duruşmayı ertelerken California Tıp Kurulu ise olayı araştıracaklarını belirtti.

California eyaletinde Perşembe günü Sacramento kenti üst mahkemesinin online duruşmasına Operatör Doktor Scott Green, bir hastayı estetik ameliyat ederken katıldı. Green, koronavirüs salgını sebebiyle ameliyat odasından katılmak zorunda kaldığını ifade etti. Hakim ise bu durumun hastanın sağlığı için uygun olmadığını belirtince, Green "Burada ameliyatı benimle yapan başka bir cerrahım var, bu yüzden burada durup ameliyatı yapmalarına da izin verebilirim" dedi.Hakim, duruşma için yeni tarih belirledi ve "İnsanları sağlıklı tutmak istiyoruz, onları hayatta tutmak istiyoruz. Bu önemli" ifadelerini kullandı. California Tıp Kurulu, olayı inceleyeceklerini "Doktorların hastalarını tedavi ederken standart bakım kurallarına uymasını beklediklerini" ifade etti. Dr. Green'in trafik ihlali sebebiyle duruşmaya katıldığı açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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