ABD'de doğum oranları son 42 yılın en düşük seviyesine geriledi
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ABD'de doğum oranları son 42 yılın en düşük seviyesine geriledi

ABD'de doğum oranları son 42 yılın en düşük seviyesine geriledi
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW ABD'de doğum oranlarının bir önceki yıla göre geçen yıl yüzde 4 gerileyerek 1979'dan bu yana en düşük seviyeye indiği bildirildi.

NEW ABD'de doğum oranlarının bir önceki yıla göre geçen yıl yüzde 4 gerileyerek 1979'dan bu yana en düşük seviyeye indiği bildirildi.

Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi tarafından yayınlanan raporda, 2020 geçici verilerine göre ülkede 3,6 milyon doğum gerçekleştiği kaydedildi.

Raporda, ülkedeki genel doğurganlık oranının 15-44 yaş arasındaki her 1000 kadında 55,8'e düştüğüne işaret edildi.

Son 6 yılda doğum oranlarında her yıl yaklaşık yüzde 2'lik bir düşüş yaşandığına dikkat çekilen raporda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021 yılında da oranların düşük devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Uzmanlar, Kovid-19 bağlantılı işsizlik endişesinin yanı sıra hamilelik sırasındaki kontroller ve hastane sürecinde virüse yakalanma korkusunun da doğum oranlarındaki düşüşte etkili olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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