ABD'de dış ticaret açığı ocakta yüzde 1,9 arttı

ABD'de dış ticaret açığı, ocakta beklenenden fazla artarak bir önceki aya kıyasla yüzde 1,9 artışla 68,2 milyar dolar oldu.

ABD'de dış ticaret açığı, ocakta beklenenden fazla artarak bir önceki aya kıyasla yüzde 1,9 artışla 68,2 milyar dolar oldu.

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ait dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,9 artarak 68,2 milyar dolara yükseldi.

Beklentilerin üzerinde gerçekleşen dış ticaret açığının, söz konusu dönemde 67,5 milyar dolar olması öngörülüyordu. Dış ticaret açığı, Aralık 2020'de ise 67 milyar dolar olmuştu.

Ülkenin ihracatı, ocakta bir önceki aya göre yüzde 1 artarak 191,9 milyar dolara yükseldi. İthalatı da aynı dönemde yüzde 1,2 artarak 260,2 milyar dolara çıktı.

Ticaret açığı Meksika ile arttı Çin ile azaldı

ABD'nin bu dönemde Meksika ve Almanya ile arasındaki ticaret açığı artış gösterirken ilişkilerin hassas olduğu Çin ile azalış kaydetti.

Ülkenin Meksika ile olan ticaret açığı, söz konusu ayda bir önceki aya göre yüzde 15,5 artarak 11,9 milyar dolara çıktı. ABD'nin Meksika'ya ihracatı bu dönemde 20,7 milyar dolar olurken, ülkeden yapılan ithalat 32,6 milyar dolar olarak kaydedildi.

ABD'nin Almanya ile arasındaki ticaret açığı da ocakta yüzde 26,3 artışla 7,2 milyar dolara yükseldi.

Ülkenin 2020 yılı başında birinci faz ticaret anlaşması imzaladığı Çin ile arasındaki ticaret açığı ise yüzde 3,2 azalarak 27,2 milyar dolara indi.

Bu dönemde ABD'nin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında Avrupa Birliği (20,1 milyar dolar), Japonya (5,3 milyar dolar), İtalya (2,9 milyar dolar), Fransa (2,3 milyar dolar), Hindistan (2,3 milyar dolar), Tayvan (2,1 milyar dolar), Kanada (2 milyar dolar), Güney Kore (900 milyon dolar) ve Singapur (100 milyon dolar) yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin