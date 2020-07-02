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ABD'de dış ticaret açığı mayısta yüzde 9,7 arttı

ABD'de dış ticaret açığı, mayısta bir önceki aya göre yüzde 9,7 artarak 54,6 milyar dolara yükseldi.

ABD'de dış ticaret açığı mayısta yüzde 9,7 arttı
02.07.2020 17:57 | Son Güncelleme: 02.07.2020 18:00

ABD'de dış ticaret açığı, mayısta bir önceki aya göre yüzde 9,7 artarak 54,6 milyar dolara yükseldi.

ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı, mayısta bir önceki aya göre yüzde 9,7 artışla 54,6 milyar dolar oldu.

Kovid-19 salgınının ekonomik etkileri sonucu mart ayından bu yana artış gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, mayısta 53 milyar dolar olması yönündeydi.

Nisan ayına ait dış ticaret açığı verisi ise 49,4 milyar dolardan 49,8 milyar dolara revize edildi.

ABD'nin mayıs ayındaki ihracatı, bir önceki aya göre yüzde 4,4 azalarak 144,5 milyar dolara geriledi ve Kasım 2009'dan bu yana en düşük seviyeyi kaydetti.

Ülkenin ithalatı ise aynı dönemde yüzde 0,9 azalışla 199,1 milyar dolara düştü ve Temmuz 2010'dan bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.

Çin ile dış ticaret açığı mayısta yüzde 7,3 arttı

ABD'nin ocak ayında birinci faz ticaret anlaşması imzaladığı ancak son dönemde gerilimin yeniden arttığı Çin ile arasındaki ticaret açığı mayısta artış gösterdi.

Ülkenin Çin ile olan ticaret açığı, mayısta bir önceki aya göre yüzde 7,3 artarak 27,9 milyar dolara çıktı. ABD'nin Çin'e ihracatı bu dönemde aylık 700 milyon dolar artışla 10 milyar dolar olurken, ülkeden yapılan ithalat 2,7 milyar dolar artarak 37,9 milyar dolara yükseldi.

ABD'nin mayıs ayında dış ticaret açığı verdiği diğer ülkeler arasında Avrupa Birliği (12,7 milyar dolar), Meksika (4,2 milyar dolar), Almanya (3,9 milyar dolar), Japonya (3,2 milyar dolar), Tayvan (2,6 milyar dolar), Güney Kore (1,9 milyar dolar), Singapur (1,6 milyar dolar), İtalya (1,4 milyar dolar), Kanada (1,2 milyar dolar), Fransa (1,1 milyar dolar), Hindistan (700 milyon dolar) ve Suudi Arabistan (100 milyon dolar) yer aldı.

Kaynak: AA

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