ABD'de dış ticaret açığı martta zirve yaptı

ABD'de dış ticaret açığı, martta bir önceki aya göre yüzde 5,6 artışla 74,4 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'de dış ticaret açığı, martta bir önceki aya göre yüzde 5,6 artışla 74,4 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 5,6 artarak 74 milyar 448 milyon dolara yükseldi.

Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan dış ticaret açığının, söz konusu dönemde 74,5 milyar dolar olması öngörülüyordu. Dış ticaret açığı, şubatta 70,5 milyar dolar olmuştu.

Ülkenin ihracatı, martta bir önceki aya göre yüzde 6,6 artarak 200 milyar 30 milyon dolara çıktı. İthalatı da yüzde 6,3 yükselişle 274 milyar 478 milyon dolara ulaştı.

Ticaret açığı Çin ve Meksika ile arttı, AB ile azaldı

ABD'nin bu dönemde ilişkilerinin hassas olduğu Çin ve Meksika ile arasındaki ticaret açığı artış gösterirken, Avrupa Birliği (AB) ile olan ticaret açığı azalış kaydetti.

Ülkenin Çin ile olan ticaret açığı, martta bir önceki aya göre yüzde 22,18 artarak 36,9 milyar dolara çıktı. ABD'nin Çin'e ihracatı bu dönemde 11,3 milyar dolar olurken, ülkeden yapılan ithalat 48,2 milyar dolar olarak kaydedildi.

ABD'nin Meksika ile arasındaki ticaret açığı da martta yüzde 23,52 artışla 8,4 milyar dolara çıktı.

Ülkenin AB ile arasındaki dış ticaret açığı ise yüzde 11,05 azalışla 16,9 milyar dolara düştü.

Martta ABD'nin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında Almanya (5,5 milyar dolar), Japonya (5,1 milyar dolar), Kanada (3,1 milyar dolar), İtalya (2,9 milyar dolar), Tayvan (2,6 milyar dolar), Hindistan (2,2 milyar dolar), Güney Kore (2,1 milyar dolar) ve Fransa (1,5 milyar dolar) yer aldı.

Analistler, ABD'de ekonomik aktivitenin küresel rakiplere kıyasla hızla toparlanırken ülkenin dış ticaret açığının daha da genişleyebileceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin