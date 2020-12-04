ABD'de dış ticaret açığı ekimde arttı
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ABD'de dış ticaret açığı ekimde arttı

04.12.2020 17:49 | Son Güncelleme: 04.12.2020 17:53
ABD'de dış ticaret açığı ekimde arttı

ABD'de dış ticaret açığı, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,7 artarak 63,1 milyar dolara çıktı.

ABD'de dış ticaret açığı, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,7 artarak 63,1 milyar dolara çıktı.

ABD Ticaret Bakanlığı, ekim ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,7 artarak 63,1 milyar dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığına ilişkin piyasa beklentisi, 64,8 milyar dolar olması yönündeydi.

Eylül ayına ait dış ticaret açığı verisi ise 63,9 milyar dolardan 62,1 milyar dolara revize edildi.

Söz konusu dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ABD'nin ihracat ve ithalatı üzerinde etkili olmaya devam etti.

Ülkenin ihracatı, ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,2 artarak 182 milyar dolara yükseldi. İthalatı da aynı dönemde yüzde 2,1 artarak 245,1 milyar dolara çıktı.

Ticaret açığı Çin ile arttı, AB ile azaldı

ABD'nin sene başında birinci faz ticaret anlaşması imzaladığı Çin ile arasındaki ticaret açığı, ekimde artış gösterdi.

Ülkenin Çin ile olan ticaret açığı, ekimde bir önceki aya göre yüzde 9,1 artarak 26,5 milyar dolara çıktı. ABD'nin Çin'e ihracatı bu dönemde 13,1 milyar dolar olurken, ülkeden yapılan ithalat 39,7 milyar dolar olarak kaydedildi.

Aynı dönemde ABD'nin Avrupa Birliği (AB) ile olan ticaret açığı ise aylık yüzde 9,2 azalarak 15,7 milyar dolara düştü. ABD'nin AB'ye ihracatı 19,4 milyar dolar olarak hesaplanırken, bölgeden yaptığı ithalat 35,2 milyar dolar oldu.

Bu dönemde ABD'nin dış ticaret açığı verdiği diğer ülkeler arasında Meksika (11,8 milyar dolar), Japonya (5,7 milyar dolar), Almanya (5,2 milyar dolar), Güney Kore (3 milyar dolar), Tayvan (3 milyar dolar), Hindistan (2,6 milyar dolar), İtalya (2,5 milyar dolar) ve Kanada (1,3 milyar dolar) yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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