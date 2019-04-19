ABD'de Dindarlık Oranı Düştü
Gallup tarafından ABD'de gerçekleştirilen bir araştırmada, ülkedeki kiliselere üyelik oranının son 20 yılda yüzde 70'lerden yüzde 50'lere düştüğü belirlendi
Amerika Birleşik Devletleri'nde kiliseye üyeliklerden yola çıkılarak yapılan bir araştırma, ülkede 1990'lı yıllarda yüzde 70 civarında olan dindarlık oranının yüzde 50'lere düştüğünü ortaya koydu.
Gallup tarafından yapılan araştırma raporunda son 20 yılda ABD'de dindarlık oranının "keskin bir şekilde gerilediğinin görüldüğü" kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com