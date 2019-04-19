ABD'de Dindarlık Oranı Düştü

Amerika Birleşik Devletleri'nde kiliseye üyeliklerden yola çıkılarak yapılan bir araştırma, ülkede 1990'lı yıllarda yüzde 70 civarında olan dindarlık oranının yüzde 50'lere düştüğünü ortaya koydu.

Gallup tarafından yapılan araştırma raporunda son 20 yılda ABD'de dindarlık oranının "keskin bir şekilde gerilediğinin görüldüğü" kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle