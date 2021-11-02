ABD'de, dindar yaşlıları dolandıran radyo programcısına 3 kez müebbet hapis cezası verildi

NEW ABD'nin Teksas eyaletinde yaşlı dinleyicilerinin milyonlarca Dolar parasını dolandıran radyo sunucusu üç kez ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Forth Worth kentinde uzun yıllardır radyo programcılığı yapan William Neil Gallagher, kurduğu saadet zinciri üzerinden yaşlı takipçilerini dolandırmaktan 3 kez müebbet ve 30 yıl ceza aldı.

Biriktirdiği tüm paralarını Gallagher'a kaptıran yaşlı Amerikalılardan bazılarının evlerini satmak, çocuklarından borç almak veya gündelik işlerde çalışmak zorunda kaldığı bildirildi.

Üç saat süren mahkemede Tarran İlçe Bölge Savcılığı yetkililerinden Lori Varnell, Gallagher için "Gördüğüm en kötü suçlulardan biri." ifadesini kullandı.

Radyo programcısı, kurduğu yatırım şirketine 50 bin ila 600 bin dolar arasında para yatıran onun üzerinde yaşlı Amerikalıyı dolandırdığını geçen yıl kabul etmişti.

Dindar yaşlıları hedefine koydu

Kendisi de 80 yaşında olan Gallagher'in, hedef kitlesi dindar Hristiyanlardan oluşan bir radyoya reklam vererek yaşlı dindarları dolandırmayı planladığı ortay çıktı.

Radyo sunucusu, Hristiyan radyosuna "Pazar günü kilisede görüşürüz" sloganıyla reklam verirken, kurduğu yatırım şirketine müşteri çekmek için yayınlarda kendi yazdığı "İsa Mesih, Para Ustası" isimli kitabının da tanıtımını yaptı.

Mart 2019'da Dallas'ta tutuklanan Gallagher, 2020'de kendine güvenen ve yaşlı dindarlardan oluşan takipçilerine toplam 32 milyon dolar zarar verdiğini itiraf etmişti.

Haberi Kaydet