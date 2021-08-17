ABD'de dikkat çeken Eskişehir firması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'de dikkat çeken Eskişehir firması

ABD'de dikkat çeken Eskişehir firması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Eskişehir'de üretilen ürünleri dünyada pazarlamayı başaran firma Amerika Birleşik Devleti'nde (ABD) bulunan önemli firmaların dikkatini çekmeyi başardı.

Eskişehir'de üretilen ürünleri dünyada pazarlamayı başaran firma Amerika Birleşik Devleti'nde (ABD) bulunan önemli firmaların dikkatini çekmeyi başardı.

Eskişehir'de üretim yapan firmaların ürünlerini 2021 yılında ABD pazarına başarıyla taşıyan şirket, ünlü ve büyük yurt dışı firmalarına tedarik için antlaşmalar yapma konusunda görüşmelere başladı. Beyaz eşya, mutfak ev gereçleri, ev tekstili, hazır tekstil, mobilya, dondurulmuş hazır gıda gibi ürünleri ABD'de büyük tedarik firmalarına pazarlayacak olan şirket, bu sayede ihracatın arttırılmasına da katkı sağlayacak. 2022 yılında tahmini hedeflenen ihracat rakımı ise 7 milyon dolar seviyesinde.

Teksas Rosehill Road'ta 20 bin metrekarelik deposu ile birlikte 60 dönümlük araziye yatırım yapan Growth Lead LLC CEO'su Can Akalın, "Çin malına olan tepkiden dolayı, ülkemiz ürünlerine birden artan talebin bu kadar hızlı olacağını tahmin etmiyorduk. Üreticilerimiz ve ABD'deki müşterilerimizin inancı ve ürün kalitesi talebi arttırdı. Ülkemizde üreticilerin bize olan taleplerinden çok memnun olmakla beraber, ABD pazarına bizimle girmek isteyen birçok firmanın tarafımıza ulaşması da bizleri çok mutlu ediyor" dedi.

"Üretim zamanlamanız, stok ve durumunuza siparişini göre veriyor"

Dünya üzerindeki gelişmeleri Türkiye'de ki şirketlere aktararak çalışmalara yön verdiklerini aktaran Can Akalın, "Günümüzde ülkemizin ihracatının artması için en önemli sürecin dijital altyapılara yatırımın yapılması gerektiğini savunuyorum. Çünkü yeni dünya ticareti bir çok dijital pazarlama modüllerinin birbirleriyle implementasyonu ile beraber oluşmakta. Örnek vermek gerekir ise Walmart'ın ana şartı sizin ERP sisteminizde onlar için ürettiğiniz ürünlerinizin stok bilgisine ve üretim aşamalarına erişmek istemesidir. Yani şirket size direkt sipariş geçerek ve sizinle mail üzerinden yazışmak için vakit harcamıyor. Üretim durumunuz, zamanlamanız ve stok durumunuza göre siparişini veriyor. Eğer bu altyapılara ait yatırımlarınız yoksa en iyi üretici olmanızın veya yılların markası olmanızın hiçbir anlamı yok. Ülkemizdeki üreticilerin kendilerini yeni dünya ticareti için hazırlamaları ve geliştirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bunlar çok yüksek maliyetli yatırımlar değil. Bir diğer yorum yapmak istediğim konu ise üreticilerimizin devletten basit yatırımlar için ve gereksiz pazarlama tipleri için bile destek beklemesi. Bu kadar basit ve erişilebilir konularda her şeyi devletten beklemek hem zaman hem de milli sermaye iş kaybı anlamı taşıyor. ABD'nin Çin'e olan tepkisinden dolayı ülkemize olan talebini değerlendiremeyip vakit kaybedersek, Hindistan, Meksika, Polonya gibi ülkeler Çin'in yerini almaya hazırlanıyorlar" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Güne yükselişle başlayan dolar 8,47 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 8,47 liradan işlem görüyor
ASELSAN Konya'da üretim başladı! Fabrika, bin 200 kişiye ekmek kapısı olacak
ASELSAN Konya'da üretim başladı! Fabrika, bin 200 kişiye ekmek kapısı olacak
Güne düşüşle başlayan dolar 8,47 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 8,47 liradan işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Faik Öztrak Mehmet Şimşek Mustafa Demir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kibariye Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Şahan Gökbakar
Spor Muslera Mustafa Er Mesut Özil Burak Yılmaz Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD'de dikkat çeken Eskişehir firması - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 12:27:08. #1.14#

title