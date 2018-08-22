ABD'de Devam Eden Konut Satışları Temmuz'da Yüzde 0.7 Düştü

– ABD devam eden konut satışları Temmuz'da aylık yüzde 0.7 düşerek 5.34 milyon olarak gerçekleşti, beklenti yüzde 0.6 artmasıydı.

ABD Ulusal Emlakçılar Birliği verileri, satışlarda son dört aydır devam eden düşüş eğiliminin bu ay da sürdüğünün altını çizerken, satışlarda ayrıca yıllık yüzde 1.5 düşüş görüldü. - İstanbul