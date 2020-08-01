ABD'de dev yangın: 125 kişi evsiz kaldı
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ABD'de dev yangın: 125 kişi evsiz kaldı

ABD'de dev yangın: 125 kişi evsiz kaldıABD, (DHA) - ABD'nin Philadelphia kentindeki Ashwood Apartmanları olarak bilinen binalarda çıkan yangında 125 kişi evsiz kaldı.

01.08.2020 08:53 | Son Güncelleme: 01.08.2020 08:59

ABD'de dev yangın: 125 kişi evsiz kaldı

ABD, (DHA) - ABD'nin Philadelphia kentindeki Ashwood Apartmanları olarak bilinen binalarda çıkan yangında 125 kişi evsiz kaldı.

ABD'nin Philadelphia kentindeki Ashwood Apartmanları olarak bilinen binalarda yangın çıktı. Binalarda başlayan yangın, kısa sürede her yeri sardı. Philadelphia'nın Chester County ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen yangında ölü olmadığı, bazı ev sahiplerinin hafif yaralandığı açıklandı. Üç katlı apartman kompleksi, bitişik evlerden oluşuyordu ve başlayan yangın rüzgarın da etsiyle kısa sürede yayıldı. İtfaiye, yangının çıkış sebebini araştırırken, Kızıl Haç yetkilileri, ev sahiplerini başka yerleşim yerlere yerleştirdiklerini açıkladı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

ABD'de dev yangın: 125 kişi evsiz kaldı

Kaynak: DHA

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