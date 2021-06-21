ABD'de deprem gibi uçak gemisi şok testi
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ABD'de deprem gibi uçak gemisi şok testi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- ABD'de deprem gibi uçak gemisi şok testi ABD Donanması, Florida sahili açıklarında USS Gerald R Ford'un yakınlarında 18 tonluk bir bomba patlatarak şok testini gerçekleştirdi.

- ABD'de deprem gibi uçak gemisi şok testi

FLORIDA - ABD Donanması, Florida sahili açıklarında USS Gerald R Ford'un yakınlarında 18 tonluk bir bomba patlatarak şok testini gerçekleştirdi. Patlamanın 3.9 şiddetinde depreme neden olduğu kaydedildi.

ABD Donanması tarafından, Florida eyaleti açıklarında gerçekleştirilen USS Gerald R Ford uçak gemisinin şok testine ait görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü. Dünyanın en büyük ve en yeni uçak gemilerinden ABD Donanmasına ait USS Gerald R Ford'un savaş koşullarına dayanma kabiliyetini değerlendirmek için Florida sahilinin 161 kilometre açıklarında şok testi gerçekleştirildi. USS Gerald R Ford'un yakınlarında 18 tonluk bir bomba patlatıldı. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, patlamanın 3.9 şiddetinde bir depreme neden olduğunu açıkladı.

Donanma yetkilileri, "ABD donanması, savaş gemilerimizin savaşta karşılaşabilecekleri zorlu koşullar altında, zorlu görev gereksinimlerini karşılamaya devam edebileceğini doğrulamak adına patlayıcı kullanarak yeni gemi tasarımlarının şok denemelerini yürütülüyor. Sınıfının ilk uçak gemisi, geminin savaş koşullarına dayanacak şekilde sertleştirilmesini sağlamak için gelişmiş bilgisayar modelleme yöntemleri, testler ve analizler kullanılarak tasarlandı ve bu şok denemeleri, geminin şok sertliğini doğrulamada kullanılan verileri sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Uçak gemisi daha sonra tersaneye çekilerek incelemeye alınacak.

ABD'de deprem gibi uçak gemisi şok testi
ABD'de deprem gibi uçak gemisi şok testi
ABD'de deprem gibi uçak gemisi şok testi
ABD'de deprem gibi uçak gemisi şok testi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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