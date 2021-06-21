ABD'de deprem gibi uçak gemisi şok testi
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ABD'de deprem gibi uçak gemisi şok testi

ABD'de deprem gibi uçak gemisi şok testi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

ABD'nin Florida eyaleti sahili açıklarında ABD Donanması, 18 bin 143 kilogram patlayıcı ile dünyanın en büyük ve en yeni uçak gemilerinden olan USS Gerald R Ford'un şok testini gerçekleştirdi.

ABD'nin Florida eyaleti sahili açıklarında ABD Donanması, 18 bin 143 kilogram patlayıcı ile dünyanın en büyük ve en yeni uçak gemilerinden olan USS Gerald R Ford'un şok testini gerçekleştirdi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, patlamayı 3.9 şiddetinde bir deprem olarak kaydetti.

ABD Donanması tarafından, ABD'nin Florida eyaleti açıklarında gerçekleştirilen USS Gerald R Ford uçak gemisinin şok testine ait görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü. Dünyanın en büyük ve en yeni uçak gemilerinden olan ve ABD Donanmasına ait USS Gerald R Ford'un savaş koşullarına dayanma kabiliyetini değerlendirmek için ABD Donanması tarafından, Florida sahilinin 161 kilometre açıklarında 18 bin 143 kilogram ağırlığında patlayıcı ile USS Gerald R Ford'un tam şok testi gerçekleştirildi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu tarafından yapılan açıklamada, yürütülen test kapsamında meydana gelen patlamanın 3.9 şiddetinde bir deprem olarak kayda geçtiği belirtildi.

Patlamanın, test alanındaki deniz yaşamının bilinen göç kalıplarına saygı göstererek çevresel azaltma gerekliliklerine uygun olduğunu kaydeden Donanma yetkilileri, "ABD donanması, savaş gemilerimizin savaşta karşılaşabilecekleri zorlu koşullar altında, zorlu görev gereksinimlerini karşılamaya devam edebileceğini doğrulamak adına patlayıcı kullanarak yeni gemi tasarımlarının şok denemelerini yürütmekte. Sınıfının ilk uçak gemisi, geminin savaş koşullarına dayanacak şekilde sertleştirilmesini sağlamak için gelişmiş bilgisayar modelleme yöntemleri, testler ve analizler kullanılarak tasarlandı ve bu şok denemeleri, geminin şok sertliğini doğrulamada kullanılan verileri sağlamakta" ifadelerini kullandı.

Şok testinin gerçekleştirildiği anlar ise ABD Donanması yetkilileri tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, meydana gelen patlamanın neden olduğu devasa şok dalgası ise dikkatleri üzerine çekti.

-İHA-

ABD'de deprem gibi uçak gemisi şok testi
ABD'de deprem gibi uçak gemisi şok testi
ABD'de deprem gibi uçak gemisi şok testi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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