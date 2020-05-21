ABD'de deniz üssü yakınlarındaki silahlı saldırgan etkisiz hale getirildi ABD'nin Teksas eyaletindeki Corpus Christi Deniz Hava Üssü yakınlarındaki silahlı saldırganın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

ABD'nin Teksas eyaletindeki Corpus Christi Deniz Hava Üssü yakınlarındaki silahlı saldırganın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

ABD Deniz Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, Corpus Christi Deniz Hava Üssü yakınındaki silahlı bir saldırgana yönelik yerel saatle 06.15'te operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda saldırgan etkisiz hale getirilirken bir askerin de yaralandığı kaydedildi.

Deniz Kuvvetleri Kriminal Soruşturma Servisi ve yerel kolluk kuvvetlerinin olay yerine intikal ettiği kaydedildi.

Corpus Christi Deniz Hava Üssünde 1941 yılından beri donanma bünyesindeki pilotlara pilotaj eğitimi veriliyor.

Kaynak: AA