ABD'de Demokratların ön seçimleri devam ediyor
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ABD'de Demokratların ön seçimleri devam ediyor

ABD'de Demokratların başkanlık yarışına tek aday olarak devam eden Joe Biden, 8 eyalet ile başkent Washington DC'de yapılan ön seçimleri kazandı.

ABD'de Demokratların ön seçimleri devam ediyor
03.06.2020 06:17 | Son Güncelleme: 03.06.2020 06:17

ABD'de Demokratların başkanlık yarışına tek aday olarak devam eden Joe Biden, 8 eyalet ile başkent Washington DC'de yapılan ön seçimleri kazandı.

Eski Başkan Yardımcısı Biden'ın kazandığı ön seçimler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile siyahi Amerikalı George Floyd'un ölümünün ardından başlayan protestoların gölgesinde yapıldı.

Amerikan AP haber ajansının duyurduğu güncel sonuçlara göre Biden, Iowa, Montana, New Mexico, Güney Dakota, Maryland, Pennsylvania, Rhode Island, Indiana ve özel statüde yer alan başkent Washington DC'deki ön seçimlerden galip çıkarak delege sayısında başkanlık için gereken eşiğe biraz daha yaklaştı.

Bu sonuçlarla Biden, 1828 delegeye ulaşarak, resmi başkan adaylığı için gereken 1909 sınırına iyice yaklaştı.

2020 başkanlık seçimleri için Biden'a karşı yarışan Senatör Bernie Sanders, şubat ayında başlayan ön seçimlerin ilk haftalarında yarışı önde götürmüş ancak nisan ayına gelindiğinde Biden'ın gerisine düşerek yarıştan çekilmişti.

Sanders kısa süre önce de 2020 seçimlerinde Biden'a destek vereceğini açıklamıştı.

Partiler resmi adaylarını ağustostaki kongrelerde açıklayacak

Demokratlar, 17 Ağustos haftası, Wisconsin eyaletine bağlı Milwaukee kentinde resmi olarak başkan adaylarını açıklayacak.

Cumhuriyetçi Partinin mevcut Başkan Donald Trump'ı resmi olarak aday göstereceği kongre ise 24-27 Ağustos'ta yapılacak.

Ülkede 3 Kasım 2020'de yapılacak seçimi kazanacak isim, 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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