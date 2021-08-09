ABD'de Demokratlardan güvenlik ve iklim politikalarına yönelik 3,5 trilyon dolarlık bütçe planı

ABD Senatosu'nun Demokrat üyeleri, sosyal güvenlik programları ile iklim politikasına yönelik yatırımlar için zemin hazırlayan 3,5 trilyon dolarlık bütçe planını açıkladı.

ABD Senatosu'nun Demokrat üyeleri, sosyal güvenlik programları ile iklim politikasına yönelik yatırımlar için zemin hazırlayan 3,5 trilyon dolarlık bütçe planını açıkladı.

Senato 1 trilyon dolarlık altyapı tasarısını oylamaya hazırlanırken, Demokratlar sosyal programlara yönelik harcamaları içeren bütçe planı üzerinde anlaştı.

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, altyapı tasarısının salı günü onaylanmasının beklendiğini ve Senato tatile girmeden önce 3,5 trilyon dolarlık bütçe planının görüşüleceğini belirtti.

Demokratların bütçe planında, sosyal güvenlik programları ile iklim politikasına yönelik yatırımlar yer alıyor.

Söz konusu plan ile ücretli aile ve sağlık izninin genişletilmesi, çocuk bakım programları, ücretsiz okul öncesi eğitim, Medicare sağlık sigortasının kapsamının genişletilmesi, yeşil enerjinin teşviki için vergi teşvikleri sağlanması ve federal filodaki elektrikli araç sayısının artırılmasına yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Tasarının vergi düzenlemelerinde değişikliği de içermesi bekleniyor.

Bütçe planı, ABD Başkanı Joe Biden'ın ekonomi planının ikinci ayağını oluşturuyor. Biden'ın ekonomi planının ilk aşaması olan, yol, köprü ve internet erişiminin artırılması gibi yatırımlara 550 milyar dolarlık kaynağın ayrıldığı yaklaşık 1 trilyon dolarlık altyapı paketi üzerindeki çalışmalar ise devam ediyor.

Cumhuriyetçiler, 3,5 trilyon dolarlık bütçe planının kapsamını ve büyüklüğünü eleştirerek karşı çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin