ABD'de Demokratlar polise karşı soruşturma başlatmayı kolaylaştıracak yasa tasarısı hazırlığında NEW ABD Kongresindeki Demokratlar, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesin ardından polise yönelik soruşturma başlatmanın önündeki engelleri azaltacak bir yasa tasarısı sunmayı planlıyor.

NEW ABD Kongresindeki Demokratlar, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesin ardından polise yönelik soruşturma başlatmanın önündeki engelleri azaltacak bir yasa tasarısı sunmayı planlıyor.

Ülke geneline yayılan ve 13'üncü gününe giren protestolarda polis reformu talepleri artıyor.

California eyaletinden Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Karen Bass, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, polisleri eylemlerinden sorumlu tutma, onlara ön yargı eğitimi verme, suistimalleri takip etmeye imkan tanıyacak ve daha fazla şeffaflık sağlayacak söz konusu yasa tasarısını pazartesi günü sunmayı planladıklarını söyledi.

Bass, "Polis kültürünün değişme zamanı geldi ve söz konusu yasa tasarısının bu yönde atılmış önemli bir adım olacağına inanıyoruz." dedi.

Kaynak: AA