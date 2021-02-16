ABD'de Demokratlar Kongre baskını için "11 Eylül'dekine benzer" bir komisyon kuracak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ABD'de Demokratlar Kongre baskını için "11 Eylül'dekine benzer" bir komisyon kuracak

16.02.2021 01:45 | Son Güncelleme: 16.02.2021 01:48
ABD'de Demokratlar Kongre baskını için

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, 6 Ocak'taki Kongre baskınını araştırmak amacıyla 11 Eylül terör saldırılarından sonrakine benzer bir komisyon kuracaklarını açıkladı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, 6 Ocak'taki Kongre baskınını araştırmak amacıyla 11 Eylül terör saldırılarından sonrakine benzer bir komisyon kuracaklarını açıkladı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Demokrat vekillere bir mektup göndererek Kongre baskınını araştırmak üzere kuracakları komisyonla ilgili bilgi verdi.

Pelosi, 6 Ocak Kongre baskınının ABD tarihinde son derece önemli bir olay olduğuna ve her anlamıyla araştırılması gerektiğine işaret etti.

Pelosi, "Güvenliğimizi korumak için atacağımız bir sonraki adım, 11 Eylül benzeri bağımsız bir komisyon kurmak olacak, böylece 6 Ocak 2021'de ABD Kongre binasına yapılan iç terör saldırısıyla ilgili gerçekleri araştıracağız." ifadelerini kullandı.

Söz konusu komisyonun ilerleyen günlerde şekillendirileceği ve kamuoyuna açıklanacağı kaydedildi.

6 Ocak'ta yaşanan Kongre baskının ardından azil istemiyle yargılanan eski ABD Başkanı Donald Trump, Senato Genel Kurulunda yapılan oylamayla aklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Özge Özder Işın Karaca Prens Harry Hüner Coşkuner
Spor Erol Bulut Fatih Terim Ünal Karaman Osman Özköylü Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de Demokratlar Kongre baskını için "11 Eylül'dekine benzer" bir komisyon kuracak - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 01:50:49. #1.16#
title