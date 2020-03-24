ABD'de Demokrat Senatörlerden "teşvik paketine" engel Senato'da en az 60 senatörün desteğini alması gereken tasarı, 49 evet oyu alabildi

ABD'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında Senato'ya sunulan 2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketi ikinci kez engellendi.

Günlerdir Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti arasında müzakere edilen ve genel kurulda oylamaya sunulabilmesi için en az 60 senatörün desteğini alması gereken tasarı, 49 evet oyu alabildi. Euronews.com'da Görüntüle