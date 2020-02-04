ABD'de Demokrat Parti'nin Iowa ön seçimlerinde sonuçlar hala açıklanamadı

04.02.2020 11:42 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:42

ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayını belirlemek üzere Iowa'da yapılan ön seçimlerin sonuçları, oylamanın sonuçlanmasının ardından uzun zaman geçmesine rağmen açıklanamadı.

59. başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayını belirlemek üzere Iowa'da yapılan ilk ön seçimin sonuçları "bildirimlerdeki tutarsızlıklar" nedeniyle ortaya çıkan pürüz giderilemediği için henüz ilan edilemedi.

3 sonuç kategorisinde tutarsızlık

Yerel basında yer alan haberlere göre, 1600 seçim çevresinde, "parti toplantısı" tarzında doğrudan katılımlı oylama şeklinde yapılan seçimde oy sayılarının bildirilmesi için Microsoft tarafından tasarlanan mobil uygulamadan kaynaklanan bir sorunun yol açtığı sanılıyor.

Uygulamadan çıkan 3 ayrı sonuç kategorisinde tutarsızlıklar bulunduğu kaydedildi. Genel oy toplamı, en çok oy alan adaylara göre ayarlanmış oy toplamı, eyalet delege oy toplamına ilişkin sonuçların birbiriyle tutarsız olduğu bildirildi.

Iowa Demokrat Parti yetkililerinin konuya ilişkin yaptıkları yazılı açıklamada, 3 sonuç kategorisi arasında bazı tutarsızlıklar tespit edildiği vurgulandı.

Yetkililer oyları yeniden kategorize etmek için teknolojinin yanı sıra bazı fotoğraf ve belgelere bakıldığını, sonuçların açıklanmasının bu yüzden geciktiğini kaydetti.

ABD'de seçim süreci

ABD'de 4 yılda bir yapılan başkanlık seçimleri geleneksel olarak Cumhuriyetçi Parti ile Demokrat Partinin adayları arasında geçiyor. Yarışa katılan bazı küçük partilerin ve bağımsız adayların başkanlık sürecinde herhangi bir etkileri bulunmuyor.

Partiler çok sayıda aday adayının katıldığı ve yaklaşık 5 ay süren ön seçim sürecinin sonunda, parti kongrelerinde kimin başkan adayı olacağını belirliyor.

Ön seçim sürecinde parti toplantıları (caucus) ve sandık başına gidilerek yapılan seçimler (primary) olmak üzere her eyaletin kendi parti yönetiminin belirlediği iki tip seçim uygulanıyor.

Ön seçim sürecinin ardından Demokrat Parti 13-16 Temmuz'da Milwaukee'de, Cumhuriyetçi Parti ise 24-27 Ağustos tarihleri arasında Charlotte'de kendi başkan adayını resmen açıklayacak.

3 Kasım Salı günü yapılacak başkanlık seçimlerinde seçmenler esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy verecek ve ABD'de "Delegeler Kurulu" (Electoral College) adı verilen bu sistemde, her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirlenecek.

Bu sayının yarıdan 1 fazlasına, yani 270 delegeye ulaşan aday başkan olmaya hak kazanacak.

Kaynak: AA