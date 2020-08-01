ABD'de Demokrat Kongre üyesinde Kovid-19 çıktı
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ABD'de Demokrat Kongre üyesinde Kovid-19 çıktı

ABD'de Temsilciler Meclisinde Arizona'yı temsil eden Demokrat Raul Grijalva'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

ABD'de Demokrat Kongre üyesinde Kovid-19 çıktı
01.08.2020 22:39 | Son Güncelleme: 01.08.2020 22:42

ABD'de Temsilciler Meclisinde Arizona'yı temsil eden Demokrat Raul Grijalva'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Grijalva'nın İletişim Direktörü Geoff Nolan, yaptığı yazılı açıklamada, Kongre doktorunun, Grijalva'nın Kovid-19 testinin pozitif çıktığına dair kendilerine bildirimde bulunduğunu kaydetti.

Grijalva'nın, salı günü Temsilciler Meclisindeki bir oturuma birlikte katıldığı Teksas Vekili Louie Gohmert'te Kovid-19 tespit edilmesinin ardından kendisini izole ettiğini bildiren Nolan, Demokrat vekilin test sonucunun bugün çıktığını belirtti.

Nolan, Grijalva'nın durumunun iyi olduğunu ve hastalık belirtileri göstermediğini kaydetti.

Grijalva ise yaptığı açıklamada, Kongrede maske kullanmayan Cumhuriyetçileri eleştirerek, "Kimseyi doğrudan suçlamak istemiyorum ama bu hafta içi olanlara baktığımızda bazı Kongre üyelerinin olanları ciddiye almadığını gördük." ifadesini kullandı.

Gohmert'in Beyaz Saray'da yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı

ABD Temsilciler Meclisinde Teksas eyaletini temsil eden Cumhuriyetçi Louie Gohmert, çarşamba günü Twitter'dan paylaştığı videoda, sabah saatlerinde Başkan Donald Trump'a Teksas ziyaretinde eşlik etmek için Beyaz Saray'a gittiğini ve buradaki kurallar gereği kendisine test yapıldığını belirtmişti.

İlkinin pozitif çıkmasının ardından yapılan ikinci testin de aynı sonucu verdiğini ifade eden Gohmert, bu nedenle Trump'ın uçağına binemediğini ve döndüğünü bildirmişti.

Gohmert, Kongrede katıldığı etkinliklerde maske takmayı reddettiği için sık sık eleştirilerin hedefi oluyordu.

Kaynak: AA

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