ABD'de Demokrat Kongre üyeleri, Floyd'u diz çökerek andı
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ABD'de Demokrat Kongre üyeleri, Floyd'u diz çökerek andı

ABD Kongresinin Demokrat üyeleri, polis tarafından boğularak öldürülen siyahi George Floyd'un nefessiz kaldığı 8 dakika 46 saniyeye gönderme yapmak için aynı süre boyunca diz çökerek saygı duruşunda bulundu.

ABD'de Demokrat Kongre üyeleri, Floyd'u diz çökerek andı
08.06.2020 21:19 | Son Güncelleme: 08.06.2020 21:22

ABD Kongresinin Demokrat üyeleri, polis tarafından boğularak öldürülen siyahi George Floyd'un nefessiz kaldığı 8 dakika 46 saniyeye gönderme yapmak için aynı süre boyunca diz çökerek saygı duruşunda bulundu.

Temsilciler Meclisinin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, Senato Çoğunluk lideri Chuck Schumer ve ABD'deki başkanlık yarışından aralık ayında çekilen California Senatörü Kamala Harris'in de aralarında olduğu bir grup Demokrat Parti üyesi, kongrede bir araya geldi.

Floyd'un, Minneapolis'te polisler tarafından, ensesine basılıp nefessiz bırakılarak öldürülmesiyle başlayan tepkiler sonucunda, polis teşkilatındaki ve yargıdaki ırkçı tutumu bitirmeye yönelik tasarı sunmak için toplanan Demokratlar, çalışmalarına Floyd'u anarak başladı.

Floyd'un nefessiz kaldığı 8 dakika 46 saniyeye gönderme yapmak için aynı süre boyunca diz çökerek saygı duruşunda bulunan Demokrat üyelerin, ayrıca Siyahileri temsil eden eşarp ve atkılar kullanması dikkati çekti.

Floyd'un "nefes alamıyorum" feryadı tüm ABD'de yankılandı

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum." diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke genelinde pek çok kentte sıçramıştı.

Floyd protestolarında yaşanan şiddet ve yağmalamalar nedeniyle, başkent Washington ve New York da dahil en az 40 kentte, gece sokağa çıkma yasağı getirilmiş, 25'e yakın kentte de Ulusal Muhafız Birlikleri, polise destek sağlamak için devreye sokulmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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