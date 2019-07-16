ABD'de Demokrat kadın vekillerden Trump'a sert tepki: Anayasayı açıkça ihlal ediyor

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın hedef aldığı dört Demokrat kadın vekil, ortak bir açıklama yaparak, Trump'ın anayasayı açıkça ihlal ettiğini dile getirdi.

ABD Temsilciler Meclisinin Müslüman Demokrat kadın üyeleri Ilhan Omar ve Rashida Tlaib'in yanı sıra diğer iki kadın üye Alexandria Ocassia Cortez ve Ayanna Pressley, ortak bir basın açıklamasıyla ABD Başkanı Donald Trump'a yanıt verdi. Euronews.com'da Görüntüle