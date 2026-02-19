ABD'de Demokrat Garcia, milyarder Les Wexner'in Epstein ile ilişkisini reddetmesine tepki gösterdi Açıklaması

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi Üyesi Demokrat Robert Garcia, Jeffrey Epstein dosyalarında yüzlerce kez isminin geçtiğini kabul eden milyarder Les Wexner'in Temsilciler Meclisinde verdiği ifadede Epstein ile ilişkisini reddetmesine dair, "Birazcık vicdan azabı çektiğini görmek iyi olurdu." dedi.

Axios haber platformunun haberinde, Epstein ile yakın ilişkisi olduğu bilinen Wexner'in, Temsilciler Meclisi Denetim Komitesinde basına kapalı ifade verdiği aktarıldı.

Haberde, ifadesi 6 saat süren Wexner'in kendisine yöneltilen her soruyu yanıtladığı, genel olarak işbirliği yaptığı ancak sorulan olayları "hatırlamadığını" ileri sürdüğü belirtildi.

Wexner'in, Epstein dosyalarında isminin "yüzlerce" kez geçmesine rağmen Adalet Bakanlığı ya da Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından sorguya çekilmediğini söylediği kaydedilen haberde, Epstein'ın adası Little Saint James'e yalnızca bir kez gittiğini, ailesiyle birlikte sadece bir saat kaldığını söylediği ifade edildi.

"Birazcık vicdan azabı görmek iyi olurdu"

İfade duruşmasına katılan ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi Üyesi Demokrat Garcia, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "(Wexner) her şeyi reddetti, dürüst olmak gerekirse birazcık vicdan azabı çektiğini görmek iyi olurdu." diye konuştu.

İsmini paylaşmak istemeyen konuya aşina bir kaynak da Axios'a yaptığı açıklamada, Wexner'in ifadesinde Epstein'ı yakın arkadaşı olarak görmediğini, aksine Epstein tarafından kandırıldığını söylediğini belirtti.

Bir başka kaynak, Wexner'in, Epstein'ın kendisini kadınlarla "eğlence amaçlı" tanıştırmadığını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Epstein ya da suç ortağı Ghislaine Maxwell tarafından tanıştırıldığı biriyle uygunsuz ilişki yaşadığına tanık olmadığını ifade ettiğini öne sürdü.

Jeffrey Epstein olayı

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

FBI da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.