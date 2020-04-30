ABD'de Demokrat başkan aday adayı Biden'den büyükelçiliği Kudüs'te tutma sözü
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ABD'de Demokrat başkan aday adayı Biden'den büyükelçiliği Kudüs'te tutma sözü

NEW ABD'de Demokrat Partinin başkan aday adayı Joe Biden, Kasım 2020'de başkan seçilmesi durumunda büyükelçiliği Kudüs'ten İsrail'in başkenti Tel Aviv'e tekrar taşımayacağını söyledi.

ABD'de Demokrat başkan aday adayı Biden'den büyükelçiliği Kudüs'te tutma sözü
30.04.2020 03:12 | Son Güncelleme: 30.04.2020 03:12

NEW ABD'de Demokrat Partinin başkan aday adayı Joe Biden, Kasım 2020'de başkan seçilmesi durumunda büyükelçiliği Kudüs'ten İsrail'in başkenti Tel Aviv'e tekrar taşımayacağını söyledi.

Amerika'da yayın yapan Bloomberg televizyon kanalında yer alan haberde, Demokrat başkan adayı adayı Joe Biden, ABD'nin Kudüs'e taşınan büyükelçiliğiyle ilgili, "Taşıma bu şekilde olmamalıydı, barışa yardımcı olacak daha geniş bir anlaşma bağlamında gerçekleşmeliydi. Ama şimdi bu yapıldı. Elçiliği Tel Aviv'e geri götürmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Boston şehrindeki bağışçılarla sanal bir bağış toplama programı esnasında kendisine yöneltilen bir soruya cevap olarak konuşan eski ABD Başkan Yardımcısı Biden, iki devletli bir çözüm olasılığını canlı tutma umudu ile Doğu Kudüs'teki ABD konsolosluğunu da yeniden açacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, kampanya döneminde söz verdiği üzere başkan seçilmesinin ardından, 14 Mayıs 2018'de tam da İsrail'in bağımsızlığını ilan ettiği günün yıl dönümünde Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğini düzenlenen bir törenle Kudüs'e taşımıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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