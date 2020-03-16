ABD'de Demokrat aday adayı Sanders BAE yönetimi için "diktatörlük" ifadesini kullandı Açıklaması
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Amerika Birleşik Devletleri, Demokrat Parti, Küba, Güncel

ABD'de Demokrat aday adayı Sanders BAE yönetimi için "diktatörlük" ifadesini kullandı Açıklaması

ABD'de Demokrat Parti'nin başkan adayı olmak için yarışan Vermont Senatörü Bernie Sanders, dün gece katıldığı televizyon tartışmasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yönetimi için "diktatörlük" ifadesini kullandı.

16.03.2020 12:06 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:06
ABD'de Demokrat aday adayı Sanders BAE yönetimi için

ABD'de Demokrat Parti'nin başkan adayı olmak için yarışan Vermont Senatörü Bernie Sanders, dün gece katıldığı televizyon tartışmasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yönetimi için "diktatörlük" ifadesini kullandı.

ABD'de Demokrat Parti'nin 2020 ABD başkanlık seçimlerindeki adayını belirlemek üzere yapılan ön seçimleri önde götüren iki aday, eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ile Senatör Sanders dün gece CNN ile Univision televizyonlarının ortak düzenlediği televizyon tartışmasında karşı karşıya geldi.

Tartışmanın dış politika bölümüne geçildiğinde moderatör Sanders'a "Florida'da 1,5 milyon Küba kökenli vatandaş ikamet ediyor. Binlerce Kübalıyı hapse atmış, işkence etmiş ve öldürmüş bir diktatör olan Fidel Castro'nun sağlık programını övüyorken size niye oy versinler?" diye sordu.

Sanders "Ben her yerde otoriteryanizme karşı çıktım, bu ister Küba'da olsun ister Çin'de ister Suudi Arabistan'da isterse de Rusya'da... Ben hayatım boyunca bunu yaptım. Ben, ABD Başkanı'nın (Donald Trump) aksine demokrasiye inanıyorum. Ne Küba'da ne de başka bir yerde otoriter yönetimleri destekledim." dedi.

Programda Biden ile Sanders arasında otoriter yönetimlerin uyguladığı politikaların övülmesi ve bu türden ülkelerle iş birliği yapılması konusunda da tartışma yaşandı.

BAE hakkında "diktatörlük" ifadesi

Biden'ın kendisini Küba ve Çin'in politikalarına yönelik övgüleriyle diktatörlükleri cesaretlendirmekle suçlaması üzerine Sanders, "Elbette dünyanın bugünkü durumuna bakıp da otoriteryanizme karşı olmamayı düşünmek dahi absürt. Ben daha Suudi Arabistan'la iyi ilişkiler kurmanın 'iyi fikir', 'iyi politika' sayıldığı bir dönemde oradaki diktatörlüğü kınadım, Washington'daki pek çok kişi aksi yönde düşünürken Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki diktatörlüğü kınadım." ifadelerini kullandı.

Tartışmayı izleyen sosyal medya kullanıcıları, paylaşımlarında ABD siyasetinde ulusal düzeyde BAE hakkında "diktatörlük" ifadesinin nadiren kullanıldığına dikkati çekti.

Dünyada otoriter yönetimlere doğru bir kayış olduğuna vurgu yapan Sanders, "Bugün dünyada bir küresel krizle, otoriteryanizme doğru bir hareketle karşı karşıyayız. Buna Rusya'da Putin, Suudi Arabistan'da MBS (Veliaht Prens Muhammed Bin Selman) öncülük ediyor. Ben ABD Başkanı olduğumda, bugün Donald Trump'ın yaptığının aksine, buna karşı tavır alacağım. 'Bu ülkede ve dünyada demokrasiye ve insan haklarına doğru yol almalıyız.' diyeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Manşet

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