ABD'de değeri 20 milyon doları aşan 30 sanat eseri müzeye bağışlandı

Boston College Sanat Müzesi'ne bağışlanan ve toplam değeri 20 milyon doları aşan 30 sanat eseri arasında Pablo Picasso, Mary Cassatt ve Winslow Homer'ın da çalışmaları yer alıyor.

Boston College'dan yapılan açıklamada, okulun mezunlarından yatırım yöneticisi Peter Lynch ve merhum eşi Carolyn Lynch tarafından toplanan 27 resim ve 3 çizimin, okulun sanat müzesine bağışlandığı bildirildi.

Açıklamada, bağışlanan 30 eser arasında Pablo Picasso, Mary Cassatt ve Winslow Homer'ın çalışmalarının da bulunduğu kaydedildi.

Eserlerin toplam değerinin 20 milyon doları aştığı belirtilen açıklamada, bunun, üniversite tarihindeki en büyük bağışlardan biri olduğuna işaret edildi.

Peter Lynch, yaptığı açıklamada, çocukken Boston Güzel Sanatlar Müzesini ziyaret ettiğini ve gördüğü eserlerden ilham aldığını söyledi.

Yaptığı bağışla öğrencilere ve müzeye gelen ziyaretçilere ilham vermek istediğini vurgulayan Lynch, "Eşim Carolyn ve benim 50 yıllık birlikteliğimiz boyunca topladığımız bu sanat eserlerinin, öğrencilerin daha derin bir sanat anlayışı geliştirmelerine ve bir ifade biçimi olarak önemini anlamalarına yardımcı olacağını umuyorum." dedi.

McMullen Müzesi Müdürü Nancy Netzer de bağışlanan eserleri, üzerinde yeni araştırmalar başlatmak için kullanılacak bir hediye olarak nitelendirdi.

Eserler arasında Picasso'nun "Head" adlı çizimi, Homer'ın "Grace Hoops" tablosu ve Cassatt'ın "Anne ve Çocuk" adlı suluboya çalışması, John Singer Sargent, Albert Bierstadt ve Jack Butler Yeats'in de eserleri bulunuyor.

AA / Saadet Firdevs Aparı - Son Dakika Haberleri

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