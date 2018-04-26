ABD'de Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri Beklentiyi Aştı

ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişleri, martta aylık yüzde 2,6 yükselerek beklentiyi aştı.



ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, martta önceki aya kıyasla yüzde 2,6 artarak 254,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yükselişini ikinci aya taşıyan siparişlere yönelik beklenti yüzde 1,6 artış yönündeydi.



Siparişlerin martta beklentinin üzerinde artmasında, ulaşım kaleminde yer alan ticari uçaklara yönelik talebin yaklaşık yüzde 45 yükselmesi etkili oldu. Ulaşım harici siparişlerin ise martta değişim göstermediği belirtildi.

Bu arada, şubat ayına ait dayanıklı tüketim malı siparişlerindeki artış yüzde 3,1'den yüzde 3,5'e revize edildi.

Ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, gelecekteki sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.