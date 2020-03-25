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Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

ABD'de dayanıklı mal siparişleri şubatta arttı

ABD'de dayanıklı mal siparişleri, şubatta aylık yüzde 1,2 artışla 249,4 milyar dolara yükseldi.

25.03.2020 15:58 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:58
ABD'de dayanıklı mal siparişleri şubatta arttı

ABD'de dayanıklı mal siparişleri, şubatta aylık yüzde 1,2 artışla 249,4 milyar dolara yükseldi.

ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı.

Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişler, şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarak 249,4 milyar dolara ulaştı.

Söz konusu veriye yönelik yönelik piyasa beklentisi, dayanıklı tüketim malı siparişlerinin yüzde 0,8 azalması yönündeydi.

Siparişlerin şubat ayında yükseliş göstermesinde, ulaşım ekipmanlarına yönelik siparişlerin artması belirleyici rol oynadı. Ulaşım ekipmanlarına ilişkin siparişler bu ayda yüzde 4,6 artarak 87 milyar dolara yükseldi.

Ocak ayına ait dayanıklı mal siparişlerindeki artış yüzde 0,1'e, siparişlerin toplam tutarı da 246,5 milyar dolara revize edildi.

Ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

Kaynak: AA

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