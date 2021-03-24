ABD'de dayanıklı mal siparişleri şubatta beklentilerin aksine azaldı
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ABD'de dayanıklı mal siparişleri şubatta beklentilerin aksine azaldı

24.03.2021 15:57 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:20
ABD'de dayanıklı mal siparişleri şubatta beklentilerin aksine azaldı

ABD'de dayanıklı mal siparişleri, şubatta bir önceki aya göre beklenmedik bir azalış kaydederek yüzde 1,1 düşüş ile 254 milyar dolara geriledi.

ABD'de dayanıklı mal siparişleri, şubatta bir önceki aya göre beklenmedik bir azalış kaydederek yüzde 1,1 düşüş ile 254 milyar dolara geriledi.

ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı.

Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişler, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1 azalarak 254 milyar dolara düştü.

Piyasa beklentilerinin aksine azalış gösteren dayanıklı mal siparişlerinin yüzde 0,8 artması öngörülüyordu. 9 ay art arda gösterdiği yükselişin ardından şubatta düşüş kaydeden veri, ocakta yüzde 3,5 artışla 256,9 milyar dolar olmuştu.

Siparişlerin şubat ayındaki düşüşünde, ulaştırma ekipmanlarına yönelik talepteki azalış etkili oldu. Bu dönemde ulaştırma ekipmanları siparişleri yüzde 1,6 düştü.

Ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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