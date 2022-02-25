ABD'de dayanıklı mal siparişleri ocakta beklentileri aştı

ABD'de dayanıklı mal siparişleri, ocakta aylık yüzde 1,6 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı.

Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişler, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,6 artarak 277,5 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde beklentilerin üzerinde yükseliş gösteren dayanıklı mal siparişlerinin yüzde 0,8 artması öngörülüyordu.

Söz konusu veri, geçen yıl aralıkta yüzde 1,2 artışla 273,2 milyar dolar olmuştu.

Siparişlerin geçen aydaki artışında, art arda 3 ay yükseliş kaydeden ulaşım ekipmanlarına yönelik siparişlerin yüzde 3,4 artması etkili oldu.

Ulaşım hariç siparişler geçen ay yüzde 0,7 artarken, savunma hariç siparişler yüzde 1,6'lık yükseliş kaydetti.

Ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.