ABD'de dayanıklı mal siparişleri kasımda beklentileri aştı - Haberler Ekonomi
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ABD'de dayanıklı mal siparişleri kasımda beklentileri aştı

ABD'de dayanıklı mal siparişleri kasımda beklentileri aştı
AA / Dilara Zengin Okay - Haberler | Ekonomi

ABD'de dayanıklı mal siparişleri, kasımda aylık yüzde 2,5 artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı.

ABD'de dayanıklı mal siparişleri, kasımda aylık yüzde 2,5 artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı.

ABD Ticaret Bakanlığı, kasım ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı.

Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişler, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,5 artarak 268,3 milyar dolara çıktı.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösteren dayanıklı mal siparişlerinin yüzde 1,6 artması öngörülüyordu. Söz konusu veri, ekimde yüzde 0,1 artışla 261,7 milyar dolar olmuştu.

Siparişlerin kasım ayındaki artışında, ulaşım ekipmanlarına yönelik siparişlerin yüzde 6,5, savunma dışı uçak ile parçalarına yönelik siparişlerin yüzde 34,1 ve savunma uçağı ile parçalarına ait siparişlerin yüzde 3 artması etkili oldu.

Ulaşım hariç siparişler kasımda yüzde 0,8 artarken, savunma hariç siparişler yüzde 2'lik artış kaydetti.

Ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

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AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi Haberleri

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