ABD'de Davalar İnternet Üzerinden Görülmeye Başlandı!
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ABD'de Davalar İnternet Üzerinden Görülmeye Başlandı!

Koronavirüs nedeniyle kapatılan mahkemeler, işlerine devam edebilmek için internete taşındı. ABD'de artık davalar internet üzerinden görülüyor.

ABD'de Davalar İnternet Üzerinden Görülmeye Başlandı!
23.05.2020 23:46 | Son Güncelleme: 23.05.2020 23:49

Koronavirüs nedeniyle kapatılan mahkemeler, işlerine devam edebilmek için internete taşındı. ABD'de artık davalar internet üzerinden görülüyor.

Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına almıştı. Dünya üzerinde birçok ülkede tüm hayat dururken; Adliyeler de dahil birçok kurum ve kuruluş kapatılmıştı. Tabi normalleşme sürecinde hayatın devamı için bazı işler yapılmak zorunda. Bıma binaen ABD, tıpkı uzaktan eğitim gibi uzaktan dava yapmaya başladı.

Dava, Zoom üzerinden gerçekleşti.

Teksas eyaletindeki bir mahkeme, davalarını internet üzerinden görmeye başladı. 26 jüri üyesi ile birlikte gerçekleşen dava, günümüzde oldukça popüler bir uygulama olan Zoom üzerinden gerçekleşti. Zoom üzerinde görülen dava kayıt altına alındı ve yine popüler video paylaşım platformu olan Youtube'da paylaşıldı.

Tabi bağlantı problemleri ve kopmalar yaşansa da dava sonuçlanmış oldu. ABD, bu deneyimini artık bir sürece çevirecek. Yani 39 eyalete sanal mahkemeler kurulacak. Bu sayede insanlar temas haline geçmeden ve kalabalık ortamlarda bulunmadan işlerini halledecek. Bakalım bu sistem başka hangi ülkelerde kullanılacak.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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