Son dakika haber... Donald Trump: "Pensilvanya'da inanılmaz farkla kazanıyoruz"
04.11.2020 10:33 | Son Güncelleme: 04.11.2020 10:41
Gelen son dakika haberlerine göre ABD'de Cumhuriyetçilerin Başkan adayı Donald Trump, "Bu gece aldığımız oylar muazzam. Biz bu gece kazandık.
ABD'de Cumhuriyetçilerin Başkan adayı Donald Trump, "Bu gece aldığımız oylar muazzam. Biz bu gece kazandık. Pensilvanya'da inanılmaz farkla kazanıyoruz. 690 bin oy farkla kazanıyoruz. Ohio, çok büyük bir eyalet yüzde 8.1 farkla kazanmışız. 500 bin oydan bahsediyoruz. Kuzey Karolina'da büyük zafer, 270 bin oy fark attık" dedi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı