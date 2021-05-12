ABD'de Cumhuriyetçilerin 3 numaralı ismi Cheney, Temsilciler Meclisindeki parti görevinden alındı
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ABD'de Cumhuriyetçilerin 3 numaralı ismi Cheney, Temsilciler Meclisindeki parti görevinden alındı

ABD'de Cumhuriyetçilerin 3 numaralı ismi Cheney, Temsilciler Meclisindeki parti görevinden alındı
Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel

ABD Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçi Partinin 3 numaralı ismi olan ve eski Başkan Donald Trump'a yönelik eleştirileri sebebiyle parti içinde tartışmalara yol açan Liz Cheney'in meclisteki parti görevine son verildi.

ABD Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçi Partinin 3 numaralı ismi olan ve eski Başkan Donald Trump'a yönelik eleştirileri sebebiyle parti içinde tartışmalara yol açan Liz Cheney'in meclisteki parti görevine son verildi.

2022 Kongre ara seçimleri öncesinde parti içinde birlikteliği sağlamaya çalışan Cumhuriyetçi Parti, Trump'a yönelik eleştirilerini sürdüren Cheney'in meclisteki partiyi temsil yetkisini elinden aldı.

Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçi Parti grubunda 20 dakikalık görüşmenin ardından yapılan oylamayla Cheney, söz konusu görevinden uzaklaştırıldı.

Cheney, oylamanın ardından Amerikan medyasına yaptığı açıklamada, bugüne kadarki sözlerinin arkasında olduğunu ve "Eski Başkan Trump'ın bir daha Oval Ofis'in yanına dahi yaklaşmaması için elinden geleni yapacağını" söyledi.

Daha önce Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, Cheney'in yerine Trump'ın sıkı destekçisi olan Elise Stefanik'in getirilmesinin düşünüldüğü kaydedilmişti. Başta Trump olmak üzere partideki üst düzey isimlerin çoğu, Cheney'in görevden alınması ve yerine Stefanik'in getirilmesinin 2022 Kongre ara seçimleri öncesinde parti içindeki bütünlüğü sağlamak için gerekli olduğunu savunmuştu.

Aynı zamanda eski ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney'in kızı olan Liz Cheney, Trump'ın "seçimlerde hile var" şeklindeki açıklamalarının doğru olmadığını ifade etmiş ve 6 Ocak'taki Kongre baskını dolayısıyla Trump'ı suçlayan açıklamalar yapmıştı.

Eski Başkan Trump, Kongre baskını dolayısıyla "halkı isyana teşvik" suçlamasıyla azil istemiyle yargılanmış, Senatoda şubat ayında yapılan oylamada bu suçlamadan aklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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