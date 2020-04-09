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ABD'de Cumhuriyetçi ve Demokratlar arasında 2020 seçimleri için "uzaktan oylama" çekişmesi

ABD'de Cumhuriyetçi ve Demokrat siyasetçiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri için "uzaktan oylama" sisteminin önünün açılması konusunda ikiye bölündü.

09.04.2020 19:54 | Son Güncelleme: 09.04.2020 19:54
ABD'de Cumhuriyetçi ve Demokratlar arasında 2020 seçimleri için

ABD'de Cumhuriyetçi ve Demokrat siyasetçiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri için "uzaktan oylama" sisteminin önünün açılması konusunda ikiye bölündü.

Kovid-19 salgınının "merkez üssü" ABD, salgının gölgesinde 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerine hazırlanıyor.

Birçok eyalette salgın nedeniyle ön seçimler ertelenirken, Cumhuriyetçi ve Demokrat isimler de seçim sistemindeki değişiklikler konusunda anlaşmazlık yaşıyor.

Demokratlar, uzaktan oylama sisteminin yaygınlaştırılmasından yana

Ülkedeki Kovid-19 önlemlerine ilişkin yeni bir yasa tasarısı hazırlanırken, Demokratlar, bu pakete kasımdaki seçimlerin de büyük oranda uzaktan ya da erken oylamayla yapılması için düzenleme koymaya hazırlanıyor.

Ülkedeki "sosyal mesafe" ve "evde kal" önlemlerine dikkat çeken Demokratlar, bu tür bir salgın ortamında herkesin bireysel olarak sandık başına gitmesinin hem seçmenlerin hem de seçim merkezlerindeki görevlilerin hayatını tehlikeye atabileceğine işaret ediyor.

Trump, uzaktan oylama sistemde "yolsuzluk potansiyeli" görüyor

Başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere Cumhuriyetçi isimler ise bu düzenlemeye karşı çıkarak, uzaktan oylama sisteminin "istismara açık" olduğunu vurguluyor.

Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ülke genelinde bir uzaktan oylama teklifine Cumhuriyetçiler şiddetle karşı çıkmalı. Demokratlar, bu konuda yaygara koparıyor. Nedeni ne olursa olsun uzaktan oylama sisteminde büyük bir yolsuzluk potansiyeli var." ifadesini kullandı.

Wisconsin'de Cumhuriyetçiler ve Demokrat arasında "ön seçimin ertelenmesi" tartışması

Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasındaki bu çekişme, ülkedeki ön seçim sürecine de yansıdı.

Wisconsin eyaletinin Demokrat Valisi Tony Evers, salı günü yayımladığı kararnameyle eyalette 7 Nisan'da yapılması planlanan ön seçimleri, 9 Haziran'a ertelediğini duyurdu.

Demokrat Vali'nin ön seçimleri erteleme kararına eyalet Temsilciler Meclisinden tepki geldi.

Cumhuriyetçi vekiller, Vali Evers'in anayasayı ihlal ettiğini ve ön seçimin ertelenmesinin siyasi bir karar olduğunu iddia etti.

Wisconsin Yüksek Mahkemesi ise Cumhuriyetçiler ile aynı yönde karar bildirdi ve eyaletteki seçimler, planlandığı gibi 7 Nisan'da yapıldı.

ABD'deki "uzaktan oylama" sistemi

ABD'de halihazırda bazı durumlarda seçmenler, sandık başına gitmek yerine uzaktan oylama sistemiyle oylarını kullanabiliyor.

Kimlerin, hangi durumlarda uzaktan oy kullanıp kullanamayacağı ise ilgili eyaletin yasasına göre belirleniyor.

Uzaktan oylama sisteminde, seçmenler seçim gününden önce başvuruda bulunarak, oy pusulalarını evlerine isteyebiliyor.

Seçmenlerin, seçim gününden önce oy pusulalarını doldurarak posta yoluyla ilgili eyalet ya da bölgenin seçmen merkezine iletmesi gerekiyor.

Kaynak: AA

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