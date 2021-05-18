ABD'de Cumhuriyetçi senatörlerden "İsrail'e tam destek" tasarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'de Cumhuriyetçi senatörlerden "İsrail'e tam destek" tasarısı

ABD'de Cumhuriyetçi senatörlerden 'İsrail'e tam destek' tasarısı
Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel

ABD yönetiminin İsrail'e desteğine ilişkin tartışmalar büyürken Cumhuriyetçi 19 senatör, "ABD'nin İsrail'e tam desteğinin sürmesi çağrısı yapan" ve "Hamas'ı kınayan" bir tasarı hazırladı.

ABD yönetiminin İsrail'e desteğine ilişkin tartışmalar büyürken Cumhuriyetçi 19 senatör, "ABD'nin İsrail'e tam desteğinin sürmesi çağrısı yapan" ve "Hamas'ı kınayan" bir tasarı hazırladı.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları devam ederken ABD Senatosunda başını Josh Hawley ve Rick Scott'un çektiği toplam 19 Cumhuriyetçi senatör, İsrail'e desteklerini ortaya koyan bir adım attı.

Senato Genel Kuruluna sundukları karar tasarısında ABD'nin İsrail'e olan "sarsılmaz" desteğinin devam etmesi çağrısı yapan senatörler, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu ve Hamas'ı kınadıklarını belirtti.

Demokrat Parti'de özellikle progresif kanattaki isimlerin Joe Biden yönetimine "İsrail'e açık çek verdiği" gerekçesiyle tepki gösterdikleri bir durumda Cumhuriyetçi senatörlerin "İsrail'e tam destek tasarısı" hazırlamaları dikkati çekti.

Cumhuriyetçilerin tasarısına John Barrasso, Marsha Blackburn, John Boozman, Mike Braun, Shelley Moore Capito, Tom Cotton, Kevin Cramer, Ted Cruz, Joni Ernst, John Hoeven, Ron Johnson, John Kennedy, Cynthia Lummis, Marco Rubio, Thom Tillis, Tommy Tuberville ve Todd Young destek verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den İsrail ve Filistin'e ateşkes çağrısı
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den İsrail ve Filistin'e ateşkes çağrısı
ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesinde, bölgede ateşkes sağlanmasını desteklediğini bildirdi.
ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesinde, bölgede ateşkes sağlanmasını desteklediğini bildirdi.
ABD, BMGK'nin İsrail-Filistin krizine yönelik ortak açıklama yapmasını tekrar engelledi
ABD, BMGK'nin İsrail-Filistin krizine yönelik ortak açıklama yapmasını tekrar engelledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Sarıgül Ahmet Davutoğlu Fahrettin Altun
Magazin Sibel Can Acun Ilıcalı Tuba Büyüküstün Barış Murat Yağcı
Spor Adem Büyük Şenol Güneş Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD'de Cumhuriyetçi senatörlerden "İsrail'e tam destek" tasarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 22:00:27. #1.16#

title