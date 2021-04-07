ABD'de Cumhuriyetçi senatörlerden Biden'ın İran çabalarına karşı mektup Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'de Cumhuriyetçi senatörlerden Biden'ın İran çabalarına karşı mektup Açıklaması

Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel
ABD'de Cumhuriyetçi senatörlerden Biden'ın İran çabalarına karşı mektup Açıklaması

ABD'de Cumhuriyetçi senatörler, Başkan Joe Biden'a gönderdikleri mektupta, yönetimin İran ile 2015 nükleer anlaşmasına geri dönme ve İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması yönündeki adımlarına karşı çıktı.

ABD'de Cumhuriyetçi senatörler, Başkan Joe Biden'a gönderdikleri mektupta, yönetimin İran ile 2015 nükleer anlaşmasına geri dönme ve İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması yönündeki adımlarına karşı çıktı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlayan İran ile nükleer anlaşma görüşmelerine ABD'nin dolaylı olarak katılması üzerine Senato'daki Cumhuriyetçi isimlerden tepki geldi.

Senatonun önemli komitelerinde yer alan senatörlerin Biden'a gönderdikleri mektupta, İran ile 2015'te varılan nükleer anlaşmanın "başarısız" olduğu ve İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasının İran'a yönelik baskının kalkması anlamına geldiği belirtildi.

Mektupta, "İran, ABD'nin ve müttefiklerinin güvenliğini baltalamayı sürdürürken bu ülke ile başarısız olan nükleer anlaşmaya geri dönülmesi ya da İran rejimine tek taraflı imtiyazları veren herhangi bir anlaşmaya karşıyız." ifadesi kullanıldı.

Donald Trump yönetiminin İran'a karşı "maksimum baskı" politikasını benimsediği ve İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmaması gerektiğinin altının çizildiği mektupta, "Şu anda İran'a karşı uygulanan yaptırımlar, Biden yönetimine İran üzerinde çok büyük oranda baskı imkanı sağlamaktadır. Bu yaptırımlar, İran'ın istikrarı bozucu davranışlarına karşı her açıdan araç olarak kullanılabilir." görüşü paylaşıldı.

Mektuba Silahlı Hizmetler Komitesinden Jim Inhofe, Senato İstihbarat Komitesi Başkan Yardımcısı Marco Rubio, Senato Bankacılık Komitesi üyesi Pat Toomey, Dış İlişkiler Komitesi üyesi Todd Young imza attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Hande Erçel Dilan Çıtak Acun Ilıcalı Berrak Tüzünataç
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Şenol Güneş Ünal Karaman Yılmaz Vural
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ABD'de Cumhuriyetçi senatörlerden Biden'ın İran çabalarına karşı mektup Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 19:28:39. #1.16#
title