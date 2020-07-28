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ABD'de Cumhuriyetçi senatörler Kovid-19'a karşı yeni teşvik paketi teklifini sundu

ABD'de Cumhuriyetçi senatörler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi teklifini ABD Senatosu'na sundu.

ABD'de Cumhuriyetçi senatörler Kovid-19'a karşı yeni teşvik paketi teklifini sundu
28.07.2020 03:55 | Son Güncelleme: 28.07.2020 05:03

ABD'de Cumhuriyetçi senatörler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi teklifini ABD Senatosu'na sundu.

Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, Beyaz Saray ile görüşmeleri geçten hafta başlayan yeni teşvik paketi teklifinin detaylarını paylaştı.

Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 150 bin Amerikalının yaşamını yitirdiğine ve 17 milyon kişinin işsiz kaldığına dikkati çeken McConnell, "Amerikan halkının daha fazla yardıma ihtiyacı var. Bunun kapsamlı ve dikkatlice hazırlanmış olması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

McConnell, bu kapsamda kısa adı "HEALS" olan "Sağlık, Ekonomik Yardım, Sorumluluk Koruması ve Okullar" yasa teklifini hazırladıklarını belirterek, söz konusu yasa teklifinin yasalaşması için Cumhuriyetçiler ve Demokratların iş birliğinin gerektiğini kaydetti.

Yeni teşvik paketi teklifinin odağında çocuklar, istihdam ve sağlık hizmetlerinin olduğunu vurgulayan McConnell, "Ülkemizin karşı karşıya olduğu 2 ayrı krizi aşacak özel amaçlı bir taslak hazırladık. Bu, çocukları okula, çalışanları işlerine döndürecek ve virüsle mücadeleyi kazandıracak." ifadesini kullandı.

Teklifin detayları

Cumhuriyetçi senatörlerin ABD Senatosu'na sunduğu 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi teklifinde hali hazırda 600 dolar olan ve süresi 31 Temmuz'da sona erecek haftalık işsizlik yardımının 200 dolara düşürülmesi ve iki ay daha uzatılması planlanıyor. Böylece, çalışanın önceki maaşının yaklaşık yüzde 70'inin ikame edilmesi hedefleniyor.

Teşvik paketinin yasalaşması halinde önceki teşvik paketinde olduğu gibi Amerikan vatandaşlarına 1200 dolarlık doğrudan ödeme yapılması öngörülüyor.

Söz konusu teklifte, küçük işletmelere yönelik Maaş Koruma Programı için 190 milyar dolar, mevsimsel ya da düşük gelirli alanlarda faaliyet gösteren işletmelere yönelik de 100 milyar dolarlık kaynak ayrılması hedefleniyor.

Teklif kapsamında, okulların yeniden açılmasına yardımcı olmak için 105 milyar dolarlık kaynak ayrılması öngörülürken, eyaletlerin Kovid-19 test kapasitesinin artılması için 16 milyar dolar sağlanması planlanıyor.

Senatoda görüşmelerin ardından oylanacak teklif yeterli çoğunluğun onayını alması durumunda Temsilciler Meclisi'ne sunulacak. Teklif, Temsilciler Meclisi'nde de kabul edilirse, yasalaşması için Başkan Donald Trump'ın onayına gönderilecek.

Kaynak: AA

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