ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Toomey, Trump'ın "azline yol açabilecek suçlar" işlediğini söyledi
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ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Toomey, Trump'ın "azline yol açabilecek suçlar" işlediğini söyledi

10.01.2021 11:23 | Son Güncelleme: 10.01.2021 11:26
ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Toomey, Trump'ın

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Pat Toomey, Başkan Donald Trump'ın "azline yol açabilecek suçlar" işlediğini söyledi.

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Pat Toomey, Başkan Donald Trump'ın "azline yol açabilecek suçlar" işlediğini söyledi.

Toomey, dün, Fox News'e, Trump hakkındaki 2. azil süreci hazırlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Senatör Toomey, Trump'ın "azline yol açabilecek suçlar" işlediğine inandığını belirtti.

Trump'ın, Kongre baskınında rolünün "azarlanmaya" değer olduğunu vurgulayan Toomey, Başkan Trump'ın azledilmesi lehinde oy kullanıp kullanamayacağını açıkça söylemedi.

Toomey, Kongre baskınındaki rolünün araştırılması ve Trump'ın yargılanması üzerinden kongrenin siyasallaşması endişesi taşıdığını ifade etti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, Kongre baskınının ardından Donald Trump'ın görevden alınması için Başkan Yardımcısı Mike Pence'e, Anayasanın 25. Ek Maddesi'ni uygulama çağrısı yapmıştı.

ABD Kongre binasında çıkan olaylar

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nı onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın önünde miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongre binasına yürümüş ve içeri girmeye çalışmıştı. Polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongreye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı.

Olaylarda biri polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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