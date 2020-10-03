ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Tillis Kovid-19'a yakalandı
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ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Tillis Kovid-19'a yakalandı

03.10.2020 03:53 | Son Güncelleme: 03.10.2020 03:56
ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Tillis Kovid-19'a yakalandı

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını açıkladı.

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını açıkladı.

ABD Senatosu'nda Kovid-19'a yakalanan 4. senatör olarak kayıtlara geçen Tillis, yazılı bir açıklama ile hastalığını duyurdu.

Tillis, açıklamasında, "Son birkaç aydır düzenli olarak Kovid-19 testi yaptırıyorum, cumartesi günü yaptırdığım test negatif çıkmıştı ancak bugün yaptırdığım test pozitif çıktı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kovid-19'a yakalandığını açıkladığı gün Tillis'in de virüse yakalanması, Washington'da salgına ilişkin endişeleri artırdı.

Tillis, cumartesi günü Beyaz Saray'da Trump'ın yeni Yüksek Mahkeme yargıç adayı Amy Coney Barrett'ı ilan ettiği etkinliğe katılan isimlerden biriydi.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre söz konusu etkinliğe katılan bazı isimlerin birkaç gün içinde testlerinin pozitif çıktığı bildirilmişti.

ABD Senatosu'nda daha önce senatörler Rand Paul, Bill Cassidy ve son olarak cumartesi günkü etkinliğe katılan Mike Lee, koronavirüse yakalanan isimler olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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