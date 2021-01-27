ABD'de Cumhuriyetçi Parti, Trump'ın 2024 adaylığı konusunda tarafsız kalacak
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ABD'de Cumhuriyetçi Parti, Trump'ın 2024 adaylığı konusunda tarafsız kalacak

27.01.2021 21:55 | Son Güncelleme: 27.01.2021 21:58
ABD'de Cumhuriyetçi Parti, Trump'ın 2024 adaylığı konusunda tarafsız kalacak

ABD'de Cumhuriyetçi Parti, önceki Başkan Donald Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerinde adaylığını açıklaması konusunda tarafsız kalacağını belirtti.

ABD'de Cumhuriyetçi Parti, önceki Başkan Donald Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerinde adaylığını açıklaması konusunda tarafsız kalacağını belirtti.

Amerikan AP haber ajansına mülakat veren Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komite Başkanı Ronna McDaniel, partisinin 2024 başkanlık seçim sürecine ilişkin duruşunu anlattı.

McDaniel, başkanlık seçimlerine girmeyi düşünen adayların kararları konusunda parti kuralları gereği nötr olduklarını bildirdi.

Trump'ın yeniden aday olmasını isteyip istemediği yönündeki soruya McDaniel, "Parti tarafsız kalmalı. Kimseye 2024 için aday ol ya da olma diyemem. Bu, adayların karar vereceği bir durum. Fakat ondan (Trump'tan) beklentimiz, 2022'deki Kongre ara seçimlerinde yeniden çoğunluğu kazanmamıza yardım etmesidir." şeklinde yanıt verdi.

ABD'de başkanlık seçimlerinde belirli şartları taşıyan herkes aday adayı olabiliyor, ön seçim sürecinde delegelerin çoğunluğunun desteğine sahip aday adayı partisinin başkan adayı oluyor.

Görevinin son günlerinde yaptığı açıklamalarda Trump, siyasi kariyerine devam etmek istediği yönünde mesajlar vermişti.

ABD'nin 45. Başkanı Cumhuriyetçi Trump, 2016'daki seçimleri kazandıktan sonra görevinin ilk yılında kendi partisiyle bazı sorunlar yaşamış, ilk yılın ardından bu sorunlar giderilmişti.

6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından Cumhuriyetçi bazı isimler Trump'ı suçlamış ve kendileriyle Trump arasına mesafe koyduklarını ifade eden açıklamalar yapmışlardı.

ABD Kongresinde 6 Ocak'ta yaşanan baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı. Demokratların "isyana teşvik" ile suçladığı Trump'a yönelik azil maddesi, Temsilciler Meclisindeki oylamada kabul edilmişti. Trump'ın Kongre olayları kapsamında suçlu olup olmadığına Senatoda yapılacak oylamada karar verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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